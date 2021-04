Sanremo: con oltre 50 nuovi tesseramenti, successo per il banchetto organizzato da 'Fratelli d'Italia'

Grande successo lo scorso sabato 17 aprile per il banchetto organizzato da 'Fratelli d'Italia a Sanremo'. Al centro dell'appuntamento non solo l'incontro tra membri del direttivo e simpatizzanti ma anche un'occasione per illustrare le quattro proposte di legge per le quali sono state raccolte oltre 500 firme.

Le attività del partito hanno incontrato il favore dei molti partecipanti con oltre 50 nuovi tesseramenti ed una reciproca conoscenza tra cittadini e direttivo, il tutto nel rispetto delle norme anti covid.



“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento – commenta il portavoce FDI Antonino Consiglio -. I cittadini si sono dimostrati molto interessanti alle iniziative proposte a testimonianza di come il nostro partito sia in continua crescita”.

Al gazebo di FDI presente anche l'assessore regionale Gianni Berrino a cui i cittadini hanno potuto rivolgere domande dirette sulla situazione del ponente in Regione. Un evento che verrà presto ripetuto come commenta il vice portavoce Graziano Pedante.