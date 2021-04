Blitz anti camorra dei Carabinieri di Napoli: ordinanze di custodia cautelare anche nell'imperiese

Blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli che, coordinati dalla Dda, hanno notificato 26 provvedimenti cautelari ad altrettante presone, ritenute appartenenti a due organizzazioni criminali che si occupavano di estorsioni e traffico di stupefacenti (acquistando droga anche dalla 'ndrangheta) nel napoletano.

Lo scrive l’agenzia Ansa. I Carabinieri hanno sequestrato beni per 50 milioni di euro e sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare anche in provincia di Imperia oltre che in quelle di Napoli, Salerno, Cosenza, Ancona e Reggio Emilia.

Si tratta di una indagine che riguarda due distinte organizzazioni criminali: al clan Fabbrocino, storicamente presente a Poggiomarino e nei zone limitrofe, si è aggiunta e contrapposta un'altra entità malavitosa. Nel corso delle indagini sono emerse estorsioni e intimidazioni, con colpi d'arma da fuoco, ma soprattutto un traffico di stupefacenti, con approvvigionamenti anche attraverso le 'ndrine calabresi.