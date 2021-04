Vallecrosia: grande successo per l'iniziativa organizzata per Pasqua 'Aiuta gli Alpini ad aiutare' (Foto)

Il gruppo alpini di Vallecrosia ha centrato l'obiettivo di aiutare le persone meno fortunate della cittadina rivierasca. Con la campagna di ‘Aiuta gli Alpini ad aiutare’, acquistando presso i gazebo un uovo di Pasqua al fine di aiutare i più bisognosi.

Infatti è stato consegnato ieri, ai servizi sociali del comune di Vallecrosia alla presenza di Giuliana Boido, un ingente quantitativo di generi alimentari a lunga conservazione.

Gli alpini di Vallecrosia hanno voluto ringraziare chi ha contribuito a raggiungere questo obiettivo, acquistando l'uovo pasquale: “Ringraziamo la sezione di Imperia a cui apparteniamo per averci sostenuto in questa splendida iniziativa. Gli alpini non si fermano, sia con la bontà che con la collaborazione al centro vaccini di Camporosso, sempre presenti e pronti ad aiutare”.