Sanremo: 50 nuove bombolette di spray anti aggressione per gli agenti della Polizia Municipale

È in arrivo una fornitura di 50 nuovi spray anti aggressione per gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo. Un sistema utile per l’incolumità del personale che quasi quotidianamente si trova a confrontarsi con situazioni di potenziale pericolo e, purtroppo, i casi di aggressione non sono mancati.

Il Comune ha impegnato la spesa di 637 euro per la fornitura degli spray ‘Defender’ dalla ditta ‘Deslab’ di Corato, in provincia di Bari. Grazie agli spray ora gli agenti avranno un sistema in più per agire in città con maggiore sicurezza.