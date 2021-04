Ieri l'assemblea dell'Unione Italiana ciechi e ipovedenti della nostra provincia, le decisioni

Si svolta ieri on line l'assemblea ordinaria consuntiva dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus-APS della sezione territoriale di Imperia.

Solitamente l'assise viene tenuta in presenza, ma quest'anno, a causa del protrarsi del periodo di emergenza sanitaria e per le restrizioni governative per contrastare il contagio della popolazione da Covid-19, è stata svolta in modalità on line, complicando non poco la partecipazione dei soci, soprattutto per la loro età media piuttosto alta e quindi poco avvezzi all'uso delle tecnologie avanzate. Infatti nelle scorse assemblee, su circa 300 iscritti al sodalizio, l'adesione è stata sempre circa del 20%, mentre questa volta è stata molto inferiore.

I lavori assembleari sono stati presieduti dalla componente della direzione nazionale dell’associazione, Maria Cristina Minerva, e nelle due ore circa di durata della riunione è stato presentato dal consiglio sezionale il bilancio finanziario consuntivo dell'anno 2020 che, a causa della pandemia di Sars-Cov-2, si è chiuso con un passivo di 7.815 euro. Inoltre è stata illustrata la Relazione morale consuntiva che, predisposta dal Presidente sezionale Fabrizio D'Alessandro e approvata dal relativo Consiglio, ha riguardato le attività e iniziative svolte nel 2020 in favore dei soci.

Il direttivo UICI imperiese ha ringraziato il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e il Presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi, per la loro partecipazione. In conclusione dei lavori, sono state presentate alcune attività deliberate dal Consiglio sezionale che dovrebbero essere svolte prossimamente.