Prevenzione tossicodipendenze: incontro con le classi seconde e terze medie dell'I.C.di Pieve di Teco Pontedassio

Ieri mattina le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di Pieve di Teco e di Pontedassio hanno partecipato a un incontro, in modalità online con l'applicazione Zoom, con il Sig. Gianpiero Ghidini che, partendo dalla drammatica esperienza del figlio Emanuele, conclusasi tragicamente a causa dell’uso di sostanze che provocano dipendenza, ha raccontato la sua storia per salvare i ragazzi dal lasciarsi coinvolgere in situazioni simili.

“I ragazzi sono rimasti colpiti e coinvolti dal racconto – spiega il Dirigente Scolastico Dott.ssa Serena Carelli -, hanno posto delle domande che hanno toccato i vari aspetti della vicenda. Il sig. Ghidini ha spiegato di aver girato l'Italia e molte scuole per raccontare la sua triste esperienza, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e ha pubblicato un libro ‘Lasciami volare’ per sensibilizzare ragazzi e genitori al problema".

L'incontro è stato organizzato grazie al supporto dell'Associazione ‘Genitori attivi’ di Imperia.