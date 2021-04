Imperia, nuova rimozione di auto abbandonate. Il monito dell' assessore Gagliano: “Attenzione in tutta la città, non solo al centro”

Nuova rimozione di veicoli abbandonati questa mattina a Imperia. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in diverse zone della città (Via Fiume, Parco Urbano, Argine Destro, Via Maglione e Via Airenti). Il bilancio finale è di 7 auto e 2 moto portate via dal mezzo della ditta di autodemolizione.

“È un lavoro che stiamo portando avanti dall'inizio del mandato. Rientra anche questo nella volontà espressa dal sindaco di riportare ordine in città. Lo stiamo estendendo in tutte le zone di Imperia, non solo al centro. Ricordo che, grazie a un accordo che abbiamo raggiunto, queste operazioni avvengono a costo zero per le casse comunali. Ringrazio gli operatori della De Vizia e gli agenti del Comando per la professionalità dimostrata nel corso degli interventi, che abbiamo intenzione di proseguire e potenziare”, commenta l'assessore alla Polizia Municipale, Antonio Gagliano.