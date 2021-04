14 nuovi box al Canile di Ventimiglia: a 2 anni, bilancio positivo per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane

A breve saranno pronti i 14 nuovi box del Canile di Ventimiglia. L'annuncio arriva in occasione dei primi due anni di mandato portato avanti dalla Sezione di Ventimiglia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

"Due i principali obiettivi portati avanti in questi anni ed integranti ormai la nostra missione, ma unico il comune denominatore: migliorare la vita degli animali, all'interno ed all'esterno della nostra struttura di accoglienza. - spiegano dall'ente - Questo biennio ha visto l’incredibile adozione di animali 'istituzionalizzati', per i quali non osavamo nemmeno immaginare tale possibilità; dopo molto tempo trascorso presso la nostra struttura, hanno trovato famiglia".

"Un risultato raggiunto grazie a un efficace lavoro di squadra che ha visto coinvolti i volontari, nella quotidiana costruzione dei rapporti con queste creature, gli educatori nella definizione del percorso e soprattutto Voi che ci avete dato fiducia, credendo nel nostro impegno. - ricordano - Il lavoro delle adozioni è proseguito anche all'esterno della struttura con il supporto e l'aiuto nel caso l'animale passasse da un cuore a un altro, senza transitare per il rifugio, con tutti i consigli e gli accorgimenti utili alla situazione. A ciò si sono aggiunti gli interventi infaticabili del Nucleo delle Guardie Zoofile che ha consigliato, districato e risolto situazioni quasi mai semplici e leggere, al solo ed unico fine di rendere migliore la vita degli animali incontrati lungo il percorso. Questo primo risultato, frutto dell'impegno coeso di tutti, ha un numero, il 51, quello delle adozioni concluse con successo fino ad ora".

Il progetto sui nuovi box nasce da un iniziale intervento sulle strutture già esistenti che l'ente avrebbe voluto rivedere per un adeguamento normativo. "Il nostro impegno è garantire che gli animali possano vivere la nostra struttura di accoglienza esclusivamente come luogo di transito e quindi per il minor tempo necessario, rimane comunque utile rendere questa il più confortevole ed adeguata possibile alle loro necessità. - proseguono dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - A tal proposito l'iniziale intervento sui box è andato ben oltre le aspettative e come spesso accade quando si intraprende un progetto, strada facendo, ne abbiamo decisamente cambiato le caratteristiche. Abbiamo scelto di abbandonare l'idea di ricalcare, sebbene con il rinnovo dei materiali, la vecchia tipologia di box e di sostituirla con una più adeguata alle tante esigenze legate alla vita in rifugio di un animale e del personale tenuto ad occuparsene".

I nuovi box saranno dotati di una parte chiusa e coibentata per garantire il necessario confort durante la notte e di una parte aperta, separata da porta e ghigliottina, per garantire la massima sicurezza nell'esecuzione di tutte le azioni necessarie alla pulizia o sistemazione del box. "Al momento l'intervento riguarderà una porzione di struttura, ultimata la quale e una volta tornati operativi con gli ingressi, confidiamo di realizzare la parte residua. - precisano - Anche questo progetto è il frutto del lavoro di squadra di più persone che hanno dedicato tempo, idee, fatica e determinazione alla causa, ben consapevoli dell’impegno che tale progetto richiederà".