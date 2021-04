Coronavirus: in arrivo a Sanremo 600 dosi di vaccino AstraZeneca, saranno consegnate domani all'ospedale 'Borea'

Domani il corriere di Poste Italiane, SDA, consegnerà presso l’Ospedale di Sanremo ulteriori 600 dosi di AstraZeneca.

Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Savona e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Liguria 4 mila dosi di vaccini AstraZeneca.