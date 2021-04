Imperia, in arrivo 80 mila euro per sostenere i cittadini in difficoltà: il Comune emana il bando per il bonus affitti 2019

Nuovo provvedimento del Comune di Imperia per sostenere i cittadini in difficoltà economica. Così come previsto dalla determina del settore dei servizi sociali è stato approvato il bando per l’erogazione dei contributi comunali che andranno a rimborsare le spese della locazione degli immobili sostenute nel 2019.

Nel novembre scorso la Regione Liguria ha comunicato all’ente che erano state avviate le procedure per l’attribuzione di risorse integrative per il sostegno di questo tipo di spesa assegnando al Comune altri 195 mila e 790 euro. In tutto la Regione per il 2020 attraverso il dipartimento “Territorio, ambiente, Infrastrutture e trasporti” ha stanziato al comune di Imperia la somma di 252 mila euro. L’amministrazione comunale, in aggiunta alle risorse regionali ha regionali, destinato nel 2020 ulteriori 143 mila e 727,75 euro portando così a complessivi 395 mila e 790,19 euro la somma totale finalizzata al sostegno alla locazione relativamente alle spese 2019.

Ad oggi sono stati liquidati 200 mila euro e nello specifico 136 mila e 894 euro favore di 326 persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale mentre 63 mila e 106 euro erano stati destinati a 151 cittadini che pur essendo in possesso dei requisiti, sono poi risultati anche percettori di reddito o pensione di cittadinanza nel 2019.

Durante la Giunta dello scorso 17 marzo è stato predisposta l’erogazione dei contributi esclusivamente ai 326 cittadini, già risultati aventi diritto, una seconda tranche ammontante a 115 mila e 168,44 euro fino alla concorrenza della somma complessivamente erogata dalla Regione Liguria, dando atto che così facendo si raggiungerà il 40% del contributo teorico loro spettante. Inoltre, è stato dato l’ok per destinare i restanti 80 mila e 621,75 euro – somma questa già impegnata nel Bilancio – per l'adozione di un nuovo bando che sia sempre finalizzato all'erogazione di rimborsi per le spese di locazione sostenute nel 2019 da parte di quei cittadini che o non hanno partecipato al precedente bando comunale o le cui domande (come avvenuto per circa 380 richiedenti) sono state respinte.

Le domande di assegnazione dei contributi dovranno essere consegnate entro il 14 maggio 2021 utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti e presenti sia sul sito istituzionale, nonché sull’albo pretorio del comune di Imperia. Sono esclusi dai contributi, però i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali, i titolari, nell'anno 2019, del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. Su questo aspetto il Comune chiarisce che nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente il bonus affitti deve percepire reddito o pensione di cittadinanza. Esclusi infine, coloro che ha già partecipato al bando per il 2020 pubblicato il 30 ottobre scorso con scadenza il 30 novembre 2020.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti; il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 100 euro mentre quello teorico massimo è di 3 mila e 120 euro. Tra i requisiti previsti vi è quello di essere titolari di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario (non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10)o con superficie netta interna non superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti, il cui canone non risulti inferiore a 3 mila euro annui e superiore a 7 mila e 800 euro annui.