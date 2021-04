Sanremo: l'On. Mulè incontra una delegazione del Casinò "Pronti alla vaccinazione ma si deve ripartire subito!"

Nel corso del suo ‘tour’ nella nostra provincia e prima di andare a Imperia, il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ha incontrato, nel primo pomeriggio di oggi una delegazione dei dipendenti del Casinò di Sanremo.

Al tavolo c’erano Marilena Semeria della Fisascat Cisl e Massimiliano Moroni e Davide Borea dell’Ugl. La Cisl ha chiesto all’On. Mulè di farsi portavoce al Governo, affinchè si possa rendere il Casinò ‘Covid free’, essendo il perno fondamentale dell’economia di Sanremo e anche per il bilancio del Comune.

Nel corso della riunione è stato nuovamente sottolineata l’importanza di accedere ad una campagna vaccinale per i dipendenti della casa da gioco. La Cisl ha sottolinea come, nei giorni scorsi l’Amministratore Delegato della casa da gioco abbia incontrato l’Unione Industriali e i sindacati abbiano dato l’ok ai vaccini. “Ora – ha detto Marilena Semeria della Cisl - bisogna però fare presto per poter vaccinare tutti i dipendenti e dare una speranza alla nostra casa da gioco”.

I sindacati hanno anche conferma come, per l’ingresso dei clienti al Casinò in sicurezza si potrebbe pensare ad una organizzazione con i tamponi rapidi, sulla falsa riga di quanto fatto per il Festival. “Abbiamo anche chiesto che l’On. Mulè – termina la Semeria - si faccia partecipe della denuncia fatta già nei mesi scorsi, sul fatto che i ristori ricevuti dal Casinò sono quasi nulli. Dobbiamo ripartire al più presto ma serve anche un aiuto economico per la casa da gioco, come avvenuto per tutte le aziende”.

Il Sottosegretario è così intervenuto: “Ho avuto modo di confrontarmi con i rappresentanti dei lavoratori del Casinò di Sanremo che avevo già incontrato in Parlamento sostenendo la necessità di riaprire la casa da gioco e di dare adeguati ristori al personale, al di là del FIS (Fondo di integrazione salariale). Durante questo incontro ho ribadito la mia totale vicinanza alle necessità del Casinò di Sanremo che rappresenta un volano per il territorio sia dal punto di vista fiscale (contribuendo alle casse comunali con oltre 7,5 milioni di euro l’anno) che da un punto di vista sociale. Bisogna fare in modo che il Casinò riapra al più presto così come previsto dal piano delle riaperture e dai riscontri del piano vaccini e che ai lavoratori giunga un’indennità superiore decurtata dalle tasse regionali. Io mi impegnerò per questo”.