Taggia: sabato al centro commerciale l'Avis organizza la giornata della donazione di sangue

Sabato 17 aprile, Avis Imperia organizza la Giornata della donazione che si Terrà a Taggia presso il Centro Commerciale Shopville La Riviera, dalle 8.30 alle 12.30. "Sarà una raccolta preferibilmente su appuntamento, prenotandosi al numero 389/8238230, nel rispetto delle misure anti Covid" - sottolineano da Avis.

"I nostri donatori e i nostri futuri nuovi donatori saranno accolti da personale medico e paramedico e i volontari di Avis Imperia che saranno a disposizione per si che la vostra donazione sia fatta in tutta sicurezza. - aggiungono - Ovviamente bisogna essere in buona salute e presentarsi indossando la mascherina".



"Sono giornate difficili per tutti ma servono a salvare vite umane. - concludono - Venite a donare. È molto importante che i nostri preziosi donatori di vita continuino a donare in modo periodico e costante e che magari coinvolgano parenti ed amici".