In provincia si continuerà con la vaccinazione nei weekend: Asl 1 "Stiamo affinando l'organizzazione per evitare i problemi di ieri"

L’intenzione di Asl 1 Imperiese è quella di proseguire con le vaccinazioni a tappeto nel weekend, pur senza fermare quelle programmate in settimana. Ovviamente, dal prossimo si intende affinare l’organizzazione evitando quando successo tra sabato e domenica.

Si vuole continuare per fasce d’età, dopo la vaccinazione degli over 80 e 70 mentre oggi nella nostra provincia sono arrivate ben 5.850 dosi di vaccino Pfizer. Asl 1 ha intanto diramato i numeri esatti delle vaccinazioni di ieri, che sono andati ben al di sopra delle aspettative. In tutta la provincia sono infatti state somministrate 3.156 dosi, cosi suddivise tra i centri vaccinali: a Camporosso 282 sabato e 609 domenica, a Taggia 215 sabato e 429 domenica. Sempre a Taggia il ‘drive thorugh’ ha consentito la vaccinazione di 246 persone mentre, all’ex Gil di Ventimiglia, sono state 140 tutte sabato. A Imperia sabato sono state somministrate 494 dosi e domenica 504 mentre, al frantoio ‘Roccanegra’ di Chiusavecchia sono state 240.

Questa mattina, anche in virtù degli accadimenti di sabato e ieri, si è svolta una lunga riunione della direzione sanitaria dell’Asl 1, presieduta dal direttore generale, Silvio Falco. Al termine è stata confermata la volontà di andare avanti con la vaccinazione nel weekend. Si vuole una migliore organizzazione, per la quale saranno direttamente contattate le persone in lista. Tra domani e dopodomani verranno definiti i particolari.