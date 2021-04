Sanremo: un percorso a ostacoli verso il mare, ecco come si presenta il marciapiede di strada Tre Ponti in vista dell’estate (Foto)

Chiamarlo marciapiede è arduo. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di lettori che, comprensibilmente attratti dal primo sole di Primavera, hanno scelto i Tre Ponti per qualche ora in riva al mare. E subito è balzato all’attenzione di molti il percorso a lato della strada che porta verso le spiagge.

Le sue condizioni sono a dir poco proibitive ormai da anni e, nonostante la Bandiera Blu faccia bella mostra di sé, nulla sembra cambiare. Elencare i potenziali pericoli è quasi superfluo: asfalto del tutto dissestato, buche a ripetizione, rattoppi qua e là, erba che cresce indisturbata e spazi per i pedoni a dir poco risicati. Il tutto in una delle strade più frequentate con l’arrivo della bella stagione e dove, tra l’altro, da qualche anno si paga anche la sosta.

Ormai l’estate si avvicina e non c’è traccia di imminenti interventi, segnale palese di come anche per il 2021 residenti e turisti dovranno fare i conti con un percorso a ostacoli per raggiungere la loro spiaggia preferita. Sempre che non lo vogliano fare in auto, pagando.