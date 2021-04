Nonostante il calo (1,1%) a causa della pandemia il Principato di Monaco conferma i prezzi più alti al mondo nell'immobiliare

Secondo uno studio fatto su base mondiale, il prezzo delle abitazioni del Principato di Monaco è il più alto a livello globale. La conferma arriva dall’esame fatto dal fornitore di servizi immobiliari ‘Savills’, nonostante il prezzo degli immobili del piccolo stato nel Sud della Francia e a pochi chilometri dalla nostra provincia, sia sceso dell’1,1% rispetto allo scorso anno, in un momento decisamente segnato dalla crisi sanitaria.

Montecarlo, infatti, arriva a 47.600 euro al metro quadro per gli appartamenti del Principato, superando di gran lunga la seconda posizione di questa speciale classifica, Hong Kong, che vede una spesa media 39.600 euro al metro quadro. Decisamente più staccate, anche se a prezzi elevatissimi:; New York (22mila euro), Tokyo (20.400), Ginevra (19.100) e Parigi (15.600).

Secondo lo studio, il numero di vendite nel Principato è diminuito dell'11% nel 2020 e il calo dell'1,1% di transazioni dello scorso anno, è arrivato dopo un aumento del 50% negli ultimi 10, a dimostrazione del costante interesse per l’immobiliare a Monaco. L’anno scorso nel Principato è stato venduto l’appartamento più costoso del mondo, a 300 milioni di euro mentre un attico è stato affittato a 600mila euro al mese.

Il tutto in attesa che terminino i lavori della zona (nelle foto) che, da diversi mesi viene rubata al mare nell'ambito del progetto di urbanizzazione di 6 ettari nel Principato di Monaco, costruiti da Bouygues Travaux Publics. La zona dove è in costruzione l’allargamento del territorio è quella poco prima dell’ingresso nel leggendario tunnel utilizzato anche per il Gran Premio di Formula 1 e dove i lavori proseguono speditamente.