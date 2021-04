Nel fine settimana campagna vaccinazioni straordinaria della Asl1 Imperiese

Prosegue e raddoppia la campagna vaccinale di Asl1. In questo fine settimana diversi saranno gli appuntamenti dedicati alla cittadinanza per quanto concerne la vaccinazione contro il Covid-19. L'Asl 1 evidenzia che sabato e domenica non si deve presentare chi ha contratto il Covid ed è guarito da meno di 90 giorni.

Nel dettaglio il programma nei tre distretti socio sanitari della provincia di Imperia:

Presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it

Distretto socio sanitario ventimigliese:

Centro vaccinale Giovanni Falcone Località Bigauda Camporosso

Per i soli residenti del Distretto Socio Sanitario Ventimigliese che comprende i comuni di: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, S. Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallecrosia, Vallebona, Ventimiglia nati negli anni 1942 e 1943, potranno presentarsi al centro vaccinale “Giovanni Falcone” di Camporosso nella seguente modalità:

Per i soli residenti del Distretto Socio Sanitario Ventimigliese, sabato 10 aprile, i nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1942

I nati di gennaio alle ore 8

I nati di febbraio alle ore 9

I nati di marzo alle ore 10

I nati di aprile alle ore 11

I nati di maggio alle ore 12

I nati di giugno alle ore 13

I nati di luglio alle ore 14

I nati di agosto alle ore 15

I nati di settembre alle ore 16

I nati di ottobre alle ore 17

I nati di novembre alle ore 18

I nati di dicembre alle ore 19

Per i soli residenti del Distretto Socio Sanitario Ventimigliese, domenica 11 aprile, i nati tra il 1 gennaio 1943 e il 31 dicembre 1943

I nati di gennaio alle ore 8

I nati di febbraio alle ore 9

I nati di marzo alle ore 10

I nati di aprile alle ore 11

I nati di maggio alle ore 12

I nati di giugno alle ore 13

I nati di luglio alle ore 14

I nati di agosto alle ore 15

I nati di settembre alle ore 16

I nati di ottobre alle ore 17

I nati di novembre alle ore 18

I nati di dicembre alle ore 19

Si ricorda che, tutti i nati nell’anno 1942 e 1943 che hanno intenzione di vaccinarsi, dovranno attenersi alle fasce orarie che sono state predisposte in modo da evitare possibili assembramenti. Si prega pertanto di attenersi alla fascia oraria corrispondente al proprio mese e anno di nascita.

Coloro che hanno già effettuato la prenotazione, devono portare con se la stampa del promemoria in modo che gli addetti del centro vaccinale possano effettuare la disdetta della stessa. Stesso discorso nel caso in cui non avessero il codice di prenotazione, è sufficiente il numero di telefono utilizzato al momento della prenotazione ed il codice fiscale.

Presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it



Distretto socio sanitario sanremese:

Drive Through – Taggia

Presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it

Sabato 10 aprile a Taggia, nello spazio dedicato alla vaccinazione in auto, per tutti gli Over 80, non ancora vaccinati e residenti in provincia di Imperia, col seguente ordine:

Ore 8: i nati nel 1926

Ore 8.15: i nati nel 1927

Ore 8.30: i nati nel 1928

Ore 8,45: i nati nel 1929

Ore 9: i nati nel 1930

Ore 9.15: i nati nel periodo gennaio-giugno 1931

Ore 9,30: i nati nel periodo luglio-dicembre 1931

Ore 9,45: i nati nel periodo gennaio-giugno1932

Ore 10: i nati nel periodo luglio-dicembre 1932

Ore 10,15: i nati nel periodo gennaio-giugno1933

Ore 10,30: i nati nel periodo luglio-dicembre 1933

Ore 10,45: i nati nel periodo gennaio-aprile1934

Ore 11: i nati nel periodo maggio-agosto 1934

Ore 11,15: i nati nel periodo settembre-dicembre 1934

Ore 11,30: i nati nel periodo gennaio-aprile 1935

Ore 11,45: i nati nel periodo maggio-agosto 1935

Ore 12: i nati nel periodo settembre-dicembre 1935

Ore 12,15: i nati nel periodo gennaio-marzo 1936

Ore 12,30: i nati nel periodo aprile-giugno 1936

Ore 12,45: i nati nel periodo luglio-settembre 1936

Ore 13: i nati nel periodo ottobre-dicembre 1936

Ore 13,15: i nati nel periodo gennaio-marzo 1937

Ore 13,30: i nati nel periodo aprile-giugno 1937

Ore 13,45: i nati nel periodo luglio-settembre 1937

Ore 14: i nati nel periodo ottobre-dicembre1937

Ore 14,15: i nati nel periodo gennaio-marzo 1938

Ore 14,30: i nati nel periodo aprile-giugno 1938

Ore 14,45: i nati nel periodo luglio-settembre 1938

Ore 15: i nati nel periodo ottobre-dicembre 1938

Ore 15,15: i nati nel periodo gennaio-febbraio 1939

Ore 15,30: i nati nel periodo marzo-aprile 1939

Ore 15,45: i nati nel periodo maggio-giugno 1939

Ore 16: i nati nel periodo luglio-agosto 1939

Ore 16,15: i nati nel periodo settembre-ottobre 1939

Ore 16,30 i nati nel periodo novembre-dicembre 1939

Ore 16,45: i nati nel periodo gennaio-febbraio1940

Ore 17: i nati nel periodo marzo-aprile 1940

Ore 17,15: i nati nel periodo maggio-giugno 1940

Ore 17,30: i nati nel periodo luglio-agosto 1940

Ore 17,45: i nati nel periodo settembre-ottobre 1940

Ore 18: i nati nel periodo novembre-dicembre 1940

Ore 18,15: i nati nel periodo gennaio-febbraio 1941

Ore 18,30: i nati nel periodo marzo-aprile 1941

Ore 18,45: i nati nel periodo maggio-giugno 1941

Ore 19: i nati nel periodo luglio-agosto 1941

Ore 19,15: i nati nel periodo settembre-ottobre 1941

Ore 19,30: i nati nel periodo novembre-dicembre 1941

Si ricorda che tutti gli Over 80 che hanno intenzione di vaccinarsi, dovranno attenersi alle fasce orarie corrispondenti al proprio mese e anno di nascita, che sono state predisposte in modo da evitare possibili assembramenti. Mentre coloro che hanno già effettuato la prenotazione, devono portare con se la stampa del promemoria in modo che gli addetti del centro vaccinale possano effettuare la disdetta della stessa. Stesso discorso nel caso in cui non avessero il codice di prenotazione, è sufficiente il numero di telefono utilizzato al momento della prenotazione ed il codice fiscale.

INDICAZIONI PER MODALITA’ DRIVE:

- bisogna presentarsi presso la sede di prenotazione all’orario indicato;

- recarsi in auto preferibilmente accompagnato;

- la persona da vaccinare possibilmente seduta dietro il lato del guidatore;

- vestiti comodi per scoprirsi la spalla sinistra, per quanto riguarda la prima dose e la spalla destra per la seconda dose;

- presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it

- Allergie pregresse: in caso di allergie importanti non presentarsi ma contattare il proprio Medico di Medicina Generale;

Presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it

Stazione Ferroviaria Taggia

Al centro vaccinale di Taggia presso la stazione ferroviaria, sabato 10 aprile appuntamento con i nati dal 1 gennaio 1942 al 30 giugno 1942, mentre domenica 11 aprile con i nati dal 1 luglio 1942 al 31 dicembre 1942, solo per i residenti nel Distretto Socio Sanitario Sanremese.

Sabato 10 aprile, nati dal 1 gennaio 1942 al 30 giugno 1942:

I nati dall’1 al 15 gennaio alle ore 8

I nati dal 16 al 31 gennaio alle ore 9

I nati dal 1 al 15 febbraio alle ore 10

I nati dal 16 al 29 febbraio alle ore 11

I nati dal 1 al 15 marzo alle ore 12

I nati dal 16 al 31 marzo alle ore 13

I nati dall’1 al 15 aprile alle ore 14

I nati dal 16 al 30 aprile alle ore 15

I nati dall’1 al 15 maggio alle ore 16

I nati dal 16 al 31 maggio alle ore 17

I nati dal 1 al 15 giugno alle ore 18

I nati dal 16 al 30 giugno alle ore 19

Domenica 11 aprile, nati dal 1 luglio 1942 al 31 dicembre 1942:

I nati dall’1 al 15 luglio alle ore 8

I nati dal 16 al 31 luglio alle ore 9

I nati dal 1 al 15 agosto alle ore 10

I nati dal 16 al 31 agosto alle ore 11

I nati dal 1 al 15 settembre alle ore 12

I nati dal 16 al 30 settembre alle ore 13

I nati dall’1 al 15 ottobre alle ore 14

I nati dal 16 al 31 ottobre alle ore 15

I nati dall’1 al 15 novembre alle ore 16

I nati dal 16 al 30 novembre alle ore 17

I nati dal 1 al 15 dicembre alle ore 18

I nati dal 16 al 31 dicembre alle ore 19

Si ricorda che, tutti i nati nell’anno 1942 che hanno intenzione di vaccinarsi, dovranno attenersi alle fasce orarie che sono state predisposte in modo da evitare possibili assembramenti. Si prega pertanto di attenersi alla fascia oraria corrispondente al proprio mese e anno di nascita.

Coloro che hanno già effettuato la prenotazione, devono portare con se la stampa del promemoria in modo che gli addetti del centro vaccinale possano effettuare la disdetta della stessa. Stesso discorso nel caso in cui non avessero il codice di prenotazione, è sufficiente il numero di telefono utilizzato al momento della prenotazione ed il codice fiscale.

Presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it

Distretto socio sanitario imperiese:

Al Palasalute di Imperia sarà la volta delle categorie disabili, ultravulnerabili e over 80, i quali saranno contattati da personale Asl, il 10 aprile.

Mentre per i soli residenti nel Distretto Socio Sanitario Imperiese, il Palasalute di Imperia aprirà le sue porte ai 79enni del capoluogo (i nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1942) per la vaccinazione, l’11 aprile.

Domenica 11 aprile per i nati nel 1942:

I nati di gennaio alle ore 8

I nati di febbraio alle ore 9

I nati di marzo alle ore 10

I nati di aprile alle ore 11

I nati di maggio alle ore 12

I nati di giugno alle ore 13

I nati di luglio alle ore 14

I nati di agosto alle ore 15

I nati di settembre alle ore 16

I nati di ottobre alle ore 17

I nati di novembre alle ore 18

I nati di dicembre alle ore 19

Si comunica che i 79enni residenti nell’area del Golfo Dianese la campagna vaccinale è prevista per il 13-14-15 aprile e per i 79enni della Valle Arroscia e Valle Impero il 20 e 21 aprile: per questi due appuntamenti seguiranno ulteriori comunicazioni.

Si ricorda che, tutti i nati nell’anno 1942 che hanno intenzione di vaccinarsi, dovranno attenersi alle fasce orarie che sono state predisposte in modo da evitare possibili assembramenti. Si prega pertanto di attenersi alla fascia oraria corrispondente al proprio mese e anno di nascita.

Coloro che hanno già effettuato la prenotazione, devono portare con se il codice di prenotazione in modo che gli addetti del centro vaccinale possano effettuare la disdetta della stessa. Stesso discorso nel caso in cui non avessero il codice di prenotazione, è sufficiente il numero di telefono utilizzato al momento della prenotazione.

Presentarsi con il modulo del consenso informato e anamnesi vaccinale precompilati e reperibile sul sito www.asl1.liguria.it