L'agricoltore-scrittore Marco Damele: "Pianta un albero e avrai creato la vita per il nostro futuro"

"Pianta un albero e avrai creato la vita per il nostro futuro. Oggi più che mai è una questione prioritaria di sopravvivenza e rispetto; piantare alberi è ridare un volto nuovo all'ambiente, è combattere l'inquinamento, proteggere i nostri terreni e far rinascere in noi stessi una cultura ormai dimenticata di tutela e salvaguardia futura del territorio".

Interviene in questo modo l'agricoltore-scrittore Marco Damele, che prosegue: "Lo sviluppo edilizio di questi ultimi decenni, il boom indiscriminato di cemento e asfalto, hanno fatto dimenticare il dovere per ogni amministrazione comunale di incrementare, valorizzare e curare minuziosamente le zone verdi, riappropriandosi di giardini con fiori e piante indici di biodiversità e cultura botanica , oasi di naturalità all’aperto da dedicare spazio ai nostri bambini e alle persone anziane , non solo per gioco ma per immergersi in un museo vivo e pulsante della nostra esistenza. L’opinione pubblica fortunatamente comincia a comprendere questi delicati problemi e si chiede perchè assistiamo senza distinzione geografica ad una mancanza di tutela , professionalità nel curare e gestire i nostri patrimoni verdi. Oggi tutti ci improvvisiamo giardinieri e manutentori del verde; parchi, giardini, aiuole devono essere gestiti e curati al massimo livello, mettiamo da parte l’improvvisazione botanica ma cerchiamo e chiediamo un’adeguata conoscenza e competenza naturalistica".

"Immaginiamo di piantare alberi come cura di bellezza e protezione dello spirito - termina Damele - insieme ci arricchisce giorno dopo giorno, ci si emoziona e soddisfa, utile come esercizio fisico: si cammina si spostano pesi si muovono le braccia e le mani, ci si china, si respira, si annusano fiori e piante, si assaggiano erbe e foglie. Quando vedi crescere una pianta diventi protagonista delle proprie idee dimenticandoti il presente con le sue preoccupazioni e paure".