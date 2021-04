Taggia: minacce al sindaco, dall'opposizione "Prendiamo distanza, spiace che non si sia trovata soluzione con l'associazione"

"Siamo contrari a ogni tipo di insulto o minaccia da cui prendiamo la più ampia distanza anche se sollevati del fatto che non vi siano minacce di morte. Rimaniamo allo stesso tempo contrariati che non si sia trovata una soluzione idonea e concertata con l’associazione"

Questo il commento da Taggia, del gruppo di minoranza 'Il Passo Giusto', in merito alla vicenda che lega gli espropri per la nuova viabilità in regione Bruxià con le minacce ricevute su Facebook dal sindaco Mario Conio. "Abbiamo appreso ieri della notizia delle offese ricevute dal sindaco per i lavori di ultimazione della strada che per il suo tragitto, come da progetto, attraversa il terreno di proprietà dell'associazione 'Terra di Confine', in parte espropriato. - spiegano i consiglieri comunali Roberto Orengo, Mario Manni, Luca Napoli e Barbara Brugnolo - Spiace che non si sia trovata una soluzione per poter tutelare e ancor di più valorizzare ciò che da anni questa associazione svolge per il mantenimento e la salvaguardia di animali".



"Ce ne dispiace sia per la funzione sociale della quale più volte il comune di Taggia si è avvalso a titolo gratuito indirizzando presso la struttura, bambini che avevano bisogno di ippoterapia, sia per la funzione culturale ma soprattutto per il valore della custodia dei rapaci. Poi, non dimentichiamo che negli ultimi giorni si è registrata anche la morte di un esemplare in affidamento da parte della procura della Repubblica" - concludono da 'Il Passo Giusto'.