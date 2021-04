Bordighera: è morto il Dottor Diego Garoglio, il ricordo del Consigliere comunale Mara Lorenzi

E’ morto lunedì scorso a Dolceacqua il Dottor Diego Garoglio. “Ieri lo abbiamo salutato – scrive Mara Lorenzi - durante una breve funzione al cimitero del paese dei Doria, nell’entroterra che amava e dove da molti anni aveva scelto di vivere. Questa era la sua dimensione privata, privatissima, intessuta di natura, e spiritualità”.

“Ma noi cittadini di Bordighera e colleghi medici – prosegue - lo conoscevamo meglio nell’altra sua dimensione. La dimensione professionale, che lo ha visto fondatore e direttore del laboratorio di analisi Garoglio, un servizio di eccellenza per la città e tutto il circondario. Diego era un grande professionista, ansioso di continuo miglioramento, geniale e innovativo nell’organizzazione, infaticabile nell’assicurare servizio, sempre disponibile, amatissimo dai suoi collaboratori, la maggioranza dei quali ha lavorato con lui per decenni. Incredibilmente generoso e caloroso con gli amici e colleghi. Ero una di questi fortunati, amica da quando al 4° anno di Università avevo frequentato nell’estate il reparto di Medicina al Saint Charles e l’avevo conosciuto quale responsabile iniziale del Laboratorio di Analisi dell’Ospedale. Lo cercavo con piacere ogni volta che tornavo a Bordighera, e mentre scrivo lo rivedo accogliermi, sempre in impeccabile camice bianco, con un abbraccio caloroso di affetto sincero, e l’invito a fermarmi con lui per chiacchierare di medicina, del mondo, del futuro. E negli ultimi anni di vita dei miei genitori, quando cercavo di accudire ai loro bisogni di salute ma ero ancora dall’altra parte dell’Oceano e mi affidavo alla collaborazione di tanti colleghi locali, Diego e il suo laboratorio avevano messo a disposizione la loro organizzazione per rendere possibili interventi in tempo reale che mi regalavano serenità e fiducia”.

“Non dimenticherò mai Diego – termina - e sono certa che sarà cosi per tanti concittadini che, come me, lo hanno ammirato, apprezzato, e amato. Siamo fortunati che Massimo stia tenendo viva la bellissima tradizione del suo papà nel Laboratorio Garoglio. A Milena, Massimo, Stefania, e tutti i familiari le più sentite condoglianze”.