Sanremo: è stata una domenica di Pasqua con tanta gente sui lungomare e in spiaggia (Foto)

E’ stata una domenica di Pasqua tutto sommato tranquilla, quella che è andata ieri in archivio come la seconda in piena pandemia. Sicuramente diversa da quella del 2020, visto che lo scorso anno l’avevamo trascorsa in lockdown mentre, ieri, era possibile uscire e godere della bella giornata di sole e dei primi caldi di stagione.

A Sanremo residenti e quei pochi turisti delle seconde case che sono riusciti a superare i confini prima della chiusura dettata dall’ordinanza, hanno consumato il pranzo pasquale in casa (molti utilizzando i delivery dei ristoranti) e poi si sono riversati nelle strade, soprattutto sul litorale, pista ciclabile, i parchi gioco e molti sulle spiagge.

Tranne qualche raro caso di assembramento (come si vede dalle foto di Tonino Bonomo), ha prevalso la correttezza e ci si augura che i prossimi, possano essere quindi giorni tranquilli in chiave contagi. C’era un po’ di timore, ovviamente, perché come più volte sostenuto anche dalla nostra redazione, chiudere bar e ristoranti (oltre ai confini regionali) ma non passare a un vero e proprio lockdown, poteva comportare dei rischi.

Ieri, come detto, in molti hanno approfittato della bella giornata, per prendere il sole in spiaggia per la prima tintarella di stagione e, alcuni anche per il primo bagno in mare.