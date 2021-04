Sanremo: serie di controlli dei Carabinieri per Pasqua, verificate molte persone in strada e sulle spiagge (Foto)

Mattinata di controlli per i Carabinieri della Stazione di Sanremo per la giornata di Pasqua. Sotto la guida del Comandante, il Luogotenente Paolo Farchetti, i militari hanno fatto una serie di verifiche sia sulle strade che nelle spiagge della città dei fiori, per il rispetto dell’ordinanza di Pasqua, che vede la nostra provincia di in zona rossa.

Sono state una ventina le persone controllate, le cui autocertificazioni e spiegazioni date a Carabinieri sono al vaglio degli stessi. I controlli, disposti dalla Questura di Imperia, stanno prosegue in questa giornata festiva che, nella nostra provincia si presenta con il sole e con temperature decisamente primaverili.

(Foto di Tonino Bonomo)