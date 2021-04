Sanremo: negozi chiusi per la zona rossa ma tanta gente in giro e sulle spiagge, molte le auto in arrivo al casello

E’ trascorsa la prima giornata di zona rossa nella nostra provincia, tra controlli più o meno stretti e con tanta gente che ha approfittato del bel sole e del caldo primaverile, per trascorrere qualche ora tra le spiagge e i lungomare.

Con i molti negozi chiusi dal provvedimento della Regione che ha portato l’imperiese in ‘rosso’, sono comunque stati molti i sanremesi e i proprietari di seconde case che sono riusciti ad arrivare in città che hanno invaso il centro matuziano per fare una passeggiata e un po’ di shopping dove era consentito.

Tanta gente, invece, sulle spiagge e sulle passeggiate anche se, come si vede dalle foto di Tonino Bonomo, il distanziamento sociale è stato quasi sempre rispettato e anche l’uso delle mascherine è in buona percentuale.

Non sempre vengono rispettate le normative e, purtroppo, dobbiamo aspettarci un fine settimana nel quale i controlli saranno accentuati. Oggi è stato presidiato il casello di Arma di Taggia mentre, almeno per questa mattina, è rimasto sguarnito quello di Sanremo, dove tra l’altro abbiamo notato il passaggio di molte auto francesi, monegasche e in arrivo da Piemonte e Lombardia, segno che in molti hanno tentato (riuscendovi) di arrivare nelle seconde case.