Sanremo: molestano i passanti in Pian di Nave, due stranieri fermati dalla Polizia. Uno arrestato

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio da parte della Polizia, in occasione delle festività pasquali. Gli agenti della Squadra Volante, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Genova, nella zona di Pian di Nave sono stati fermati due stranieri.

L’intervento, dettato dalla presenza di assembramenti, in specie di giovani e giovanissimi, ha portato al controllo a carico dei due che molestavano i passanti. Accompagnati in ufficio per accertamenti è emerso che erano: uno era irregolare e quindi gli è stata intimata l’espulsione dal territorio nazionale mentre il secondo, 55enne tunisino, aveva a suo carico un provvedimento di carcerazione in quanto, già sottoposto ad un divieto di dimora in provincia di Imperia per un grave reato commesso a Ventimiglia. E’ stato portato in carcere.