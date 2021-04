Sanremo: ha il vizio di rubare un pezzo di formaggio, stamattina sono stati fatti intervenire i Carabinieri

Ha una brutta abitudine e, come recita il detto ‘tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino’, questa mattina per una francese è cambiato in ‘tanto va la donna al formaggio che ci lascia la denuncia’.

Il fatto è avvenuto, questa mattina poco prima di mezzogiorno, all’interno del supermercato Pam di via San Francesco. La donna, come avvenuto anche in altre situazioni, si è appropriata di un pezzo di formaggio ma, questa volta, i responsabili del supermercato hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri.

I militari hanno preso i dati della donna ed è scattata la denuncia per furto ma ora capire se la donna è entrata in Italia regolarmente o no.