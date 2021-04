Bordighera in rosso: c’è il rispetto del decreto, lungomare non molto affollato e col sole poco assalto alle spiagge

Estremo ponente in zona rossa come dichiara il decreto regionale emanato dal presiedete Toti considerato l’aumento di contagi nella nostra provincia. A storcere il naso questa volta sono alcuni commercianti che accettando le limitazioni e le conseguenti chiusure si sono chiesti però come mai il resto delle persone per strada continui tranquillamente a deambulare affollando le vie a tutte le ore. Così prese d’assalto anche spiagge, lungomare e corsi principali.

A Bordighera, questa mattina, la situazione riscontrata pare non allarmante, nonostante il centro cittadino sia decisamente più vivo, animato con buona probabilità dai proprietari di seconde case giunti nella città delle palme prima del divieto raggiungimento seconde abitazioni di mercoledì scorso. Per quanto evidente l’aumento di persone in strada, sul lungomare non tantissimi passeggiatori, pochi sportivi e sulle spiagge rari gruppetti stesi a prendere il sole e godersi la splendida giornata.

Certamente la situazione potrebbe rivelarsi differente domani in quanto sabato, oggi giornata in ogni caso lavorativa non ha forse lasciato tempo libero proprio a tutti. Col weekend lungo, verosimilmente, vedremo maggiore confluenza soprattutto il prossimità del mare, nel rispetto della sicurezza, si spera.