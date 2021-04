Camporosso: ufficio postale chiuso nonostante quattro persone in attesa, la protesta di un lettore

Un nostro lettore, Matteo Dolmetta, ci ha scritto per segnalare quanto accaduto ieri, all'ufficio postale di Camporosso:

“Dopo aver aspettato più di mezz'ora in coda il turno per entrare in posta, io ed altri quattro sventurati ci siamo visti sbattere letteralmente la porta in faccia perché era sopraggiunto l'orario di chiusura, cioè le 13.45. Bastava far presente che oltre un certo numero di clienti il servizio di sarebbe fermato per limiti di tempo. È incredibile la mancanza di organizzazione di un servizio pubblico e soprattutto la mancanza di umanità di un certo tipo di addetti al lavoro. Siamo purtroppo in piena pandemia e molti faticano a trovare il tempo per svolgere la propria attività in modo soddisfacente ma a qualcuno non interessa per niente. Meno male che dovevamo uscirne migliori. Faremo presente l'accaduto nelle sedi opportune, visto che l'ufficio appare criticato per l'operato quasi giornalmente”.