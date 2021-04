Ventimiglia: nuovi problemi per i frontalieri che si muovono con mezzi targati Monaco, interviene il Fai

Nuovi problemi per chi si muove con i veicoli aziendali targati Monaco guidati dai frontalieri, nonostante la legge sia stata superata con un emendamento approvato e convertito nel ‘decreto semplificazioni’.

La conferma arriva da Roberto Parodi, segretario del sindacato Fai (Frontalieri Autonomi Intemeli), secondo il quale sorgono problemi di interpretazioni errate a seconda chi ci si trova di fronte ai controlli in frontiera. “L'autore della legge ­– evidenzia Parodi - il Senatore Alessandro Alfieri ha ben spiegato che i frontalieri non rientrano nelle limitazioni della legge. Ribadito più volte dallo stesso legislatore l'interpretazione corretta del testo purtroppo una virgola viene interpretata diversamente da quello che si voleva intendere. Nei giorni scorsi un nostro frontaliere è stato sanzionato, ingiustamente, proprio a causa di quella virgola e, insieme al legale Enrico Amalberti, ci siamo messi a disposizione gratuitamente per avviare ricorso. Nello stesso tempo abbiamo sollecitato il legislatore a fare emanare una circolare dal ministero che chiarisca la reale interpretazione alle forze dell'ordine”.

Il Fai ha anche contattato il comandante della Polizia Stradale affinché venga data l'interpretazione del legislatore o per lo meno si attenda la circolare ministeriale: “Siamo certi della compressione del dirigente della Polstrada – termina Parodi – perché è vero che il testo può prestarsi a diverse interpretazioni, questo è comprensibile, ma una volta che è stato chiarito dall'autore della legge mi auguro si vada nella direzione giusta. Dopo anni di battaglie per fare modificare una legge sbagliata dall’inizio, senza pensare alle conseguenze sui nostri lavoratori, si arriva a una soluzione e adesso ci si mettono anche le interpretazioni”.