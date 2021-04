Sanremo: una raccolta fondi per pagare il funerale del 16enne morto suicida la scorsa notte

La notizia del 16enne che la scorsa notte si è tolto la vita a pochi passi dalla propria abitazione ha scosso la cittadinanza. Un tragico gesto che ha gettato nello sconforto i famigliari e chi lo conosceva. Ma, come spesso accade, c’è subito chi è pronto a trasformare il dolore in qualcosa di buono.

Gli amici del 16enne hanno lanciato da oggi la raccolta fondi per sostenere le spese per il funerale e, se le donazioni saranno sufficienti, anche per aiutare la famiglia del giovane. Chiunque volesse donare potrà farlo al bar L&G di piazza Borea d’Olmo.