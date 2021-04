Rapina in un supermercato di via Agosti a Sanremo: fermato 42enne in fuga

Un 42enne di Sanremo è stato fermato per la rapina ai danni di un supermercato di via Pietro Agosti. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri quando il matuziano, armato di coltello, si è fatto consegnare l’intero incasso, circa 560 euro. Con il bottino in mano il rapinatore si era poi allontanato a bordo di uno scooter di piccola cilindrata.

La descrizione fornita dalla dipendente del supermercato, combinata con le immagini del circuito di videosorveglianza, hanno permesso agli agenti del Commissariato, della Volante e della Sezione Investigativa, di risalire al fuggitivo. I poliziotti hanno rapidamente esteso le ricerche del soggetto dalle vie limitrofe all’attività, fino al centro cittadino e arrivando, infine, nella Pigna.

Nel centro storico, una pattuglia della Polizia Giudiziaria, si è imbattuta in uno scooter che procedeva a forte velocità nelle viuzze, condotto da un individuo che corrispondeva alla descrizione fisica anche se indossava vestiti diversi rispetto a quelli descritti dalla vittima della rapina. Nonostante gli venisse intimato l’alt, l’uomo, vistosi scoperto, si è dato a una rocambolesca fuga avventurandosi anche per una scalinata e poi, abbandonando lo scooter, facendo perdere le sue tracce in una strada pedonale del centro. Dopo aver recuperato il ciclomotore, poi risultato rubato più di due anni prima a Sanremo, gli agenti hanno continuato senza tregua le ricerche del fuggitivo: intuendo che potesse essersi nascosto in un’abitazione vicina al posto dove aveva abbandonato il mezzo rubato.

La zona è stata presidiata da agenti in borghese e divisa e nell’immediatezza sono stati svolti accertamenti su tutte le persone residenti in prossimità dei numeri civici ove l’uomo era stato notato. Grazie anche alla perfetta conoscenza del territorio ed all’intuito degli investigatori, che ricordavano la presenza tra i residenti della zona, di una persona già nota alle Forze dell’Ordine e tossicodipendente, il cui profilo poteva coincidere con la persona ricercata, gli agenti hanno effettuato un controllo più approfondito nell’appartamento.

A seguito della perquisizione domiciliare, alla presenza del sanremese di 42 anni, venivano subito rinvenuti i vestiti utilizzati per la rapina. Secondo gli agenti, l’uomo, dopo la rapina, era tornato a casa, si era subito cambiato ed era uscito, praticamente nello stesso momento in cui era stato notato e poi inseguito. Inoltre, è stato rinvenuto il coltello utilizzato per la rapina ed il denaro. Di fronte al quadro indiziario raccolto e gli ulteriori riscontri delle indagini effettuati nell’immediatezza, in particolare le immagini delle telecamere cittadine e il riconoscimento della vittima della rapina, gli investigatori della Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno eseguito a carico del 42enne un fermo di polizia giudiziaria e l’hanno condotto presso la Casa Circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.