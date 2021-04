Francia in zona rossa e coprifuoco dalle 19: in Costa Azzurra tasso di positività all'8,4% e incidenza a 473 casi

Il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha ieri confermato che il paese transalpino entra in zona rossa per contrastare l'aumento dei contagi, lanciando un appello alla ‘mobilitazione generale nel mese di aprile’. Confermate le regole per la chiusura dei negozi non essenziali e il coprifuoco dalle 19.

Con un tasso di incidenza ancora molto al di sopra della media e una tensione ancora preoccupante sui letti di rianimazione, il dipartimento delle Alpi Marittime al confine con il nostro paese è sempre più colpito dalla pandemia.

I dati vedono il tasso d’incidenza a 473 casi per 100mila abitanti su 7 giorni, il tasso di positività all’8,4% e la pressione ospedaliera (il tasso di occupazione dei letti in rianimazione) all’87%. Sono 132 i cluster in corso di investigazione mentre sono 1.783 i morti dall’inizio della pandemia. Al momento, sempre nel dipartimento delle Alpi Marittime, sono 182.201 le persone vaccinate.

In calo i ricoverati, 325 (12 in meno rispetto al giorno precedente mentre sono 133 i pazienti in rianimazione, nuovo record dall'inizio dell'epidemia.