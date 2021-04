Sanremo: 'Bibliotechiamoci', incontri on line organizzati dalla Primaria di San Pietro

Grazie alla disponibilità della Biblioteca Civica di Sanremo diretta dal dott. Fausto Galimberti e dall'assessore Silvana Ormea, le insegnanti del plesso della Scuola Primaria di San Pietro, dell’IC Sanremo Centro Levante, hanno creato un calendario di incontri online con la responsabile della sala ragazzi A. Rubino, dott.ssa Rossella Masper. Gli alunni delle cinque classi del plesso incontreranno in modalità online la bibliotecaria e grazie a Google Meet leggeranno insieme libri e albi illustrati.

Seppur il plesso scolastico possieda una sola LIM, le aule sono state attrezzate con schermi di televisori collegati direttamente ai pc delle insegnanti, le quali realizzano le videoconferenze direttamente in aula. La tecnologia, in questa situazione di emergenza sanitaria, sta aiutando le insegnanti del plesso a portare avanti bellissimi e preziosi progetti come questo senza spostarsi dalle mura scolastiche e in totale sicurezza, rispettando quindi le norme anti-COVID previste dai rigidi protocolli scolastici che quotidianamente gli alunni, veri e propri piccoli eroi, hanno imparato a fronteggiare.

Questo progetto permette alle insegnanti di far avvicinare in modo divertente, e un po’ diverso dal solito, i bambini all’affascinante mondo della lettura. La scelta del testo da leggere durante l’incontro viene effettuata, in accordo con le docenti, anche secondo le tematiche affrontate dalle classi nella programmazione didattica.

Il giorno 8 febbraio ha inaugurato il progetto, dando il via agli incontri, la classe Seconda del plesso, dopo un breve momento di presentazioni tra gli alunni e la bibliotecaria, i bambini hanno ascoltato attentamente la lettura del libro “Un leone in biblioteca”, la storia coinvolgente di un leone che si appassiona alla lettura.

Nei giorni successivi, in occasione del Carnevale, la classe Quarta ha partecipato all’iniziativa per conoscere in modo più approfondito le maschere della tradizione italiana. Gli alunni hanno ascoltato coinvolgenti letture sulle più tipiche maschere regionali traendo informazioni dal libro “Storie di maschere”. In questo modo gli alunni della classe sono riusciti a mantenere virtualmente viva la tradizione del Carnevale, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia.

Martedì 16 febbraio anche la classe terza ha incontrato “virtualmente” la Dott.ssa Masper che ha letto loro un libro sui dinosauri. I bambini hanno apprezzato ascoltare un racconto fantastico su un argomento affrontato quest’anno in storia e da loro molto amato. Grande stupore e meraviglia poi nel veder emergere da alcuni libri pop-up i diversi tipi di dinosauri con la speranza di poterli presto sfogliare in biblioteca.

Successivamente, in ogni incontro, dopo la lettura della Dott.ssa Masper, si lascia spazio agli interventi dei bambini delle classi coinvolte che, curiosi ed entusiasti, inondano la bibliotecaria di domande rendendo lo scambio dinamico e divertente.