Sanremo: 55enne trovato in possesso di cocaina, arrestato dai Carabinieri della compagnia matuziana

Si stanno intensificando, anche in previsione delle vacanze pasquali, i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale. In un periodo, per quanto connotato dalle note ristrettezze antipandemiche, non verranno meno le risorse operative che l’Arma dispiegherà in tutta la provincia.

Nel corso delle verifiche i Carabinieri del Norm di Sanremo, hanno arrestato un 55enne italiano, trovato in possesso di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, il tutto custodito nella propria abitazione. Per questo è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Il controllo del territorio dei Carabinieri è importante non solo per i servizi di ‘pronto intervento’, ma è finalizzato alla verifica del rispetto delle norme, nel più ampia accezione del termine. Dal controllo alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, alla verifica della tenuta di armi da parte di aventi titolo, a accertamenti mirati in peculiari settori. A titolo di esempio, il servizio svolto dall’Arma provinciale, nella sua componente territoriale e forestale, con il controllo di oltre 20 siti di coltivazione della canapa.