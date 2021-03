Imperia: riunita presso il 'Ruffini' la Commissione Tecnica per la gestione dell’’Oliveto sperimentale’ di regione Garbella

Si è svolta questa mattina, nei locali della Presidenza dell’Istituto Ruffini di Imperia, la prima riunione operativa della Commissione Tecnica per la gestione dell’’Oliveto sperimentale’, di regione Garbella, con il rilascio della prima tranche di contributi della Fondazione Carige.



"Presenti - si spiega nel comunicato - le diverse anime della commissione: il Dirigente Scolastico del ‘Ruffini, il Presidente dell’ ANFFAS, il Presidente della Provincia, il Presidente della Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’ o, eventualmente un loro delegato, e un rappresentante della Fondazione CARIGE. Il progetto prevede infatti una collaborazione finanziaria da parte della Fondazione che, nel perseguire gli scopi di utilità sociale, appoggia e contribuisce a progettualità nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione. Sono previsti infatti contributi erogati in 3 diverse tranche in 3 anni, che accompagneranno il ripristino e la rivalutazione di questa porzione del nostro territorio.

La Commissione Tecnica di Gestione rappresenterà un organismo propositivo e di consulenza dell'Istituto, a titolo completamente gratuito, e si esprimerà sulla gestione dei fondi dedicati in relazione all’ Oliveto Sperimentale.

L’oliveto sperimentale, diventerà quindi uno strumento in più di didattica, per le diverse anime dell’Istituto. Tutti pronti a partire, quindi attraverso la pratica e l’impiego dei propri alunni dei corsi tecnici di Agraria, Geometri e Turistico, ognuno con le proprie competenze e in una ottica di sinergia per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come già annunciato in autunno, l’idea progettuale poi non si ferma alla scuola, ma va oltre, con l’avviamento di un ‘lavoro’ di agricoltura sociale, in collaborazione con l’ANFFAS di Imperia, e la sua gestione turistica come sede di eventi e promozione del territorio.

Tanto il lavoro da fare, sperando nella bella stagione e nel rinnovato entusiasmo da parte degli studenti e dei docenti coinvolti, che vedono in questo progetto un’ inizio positivo e propositivo di tante altre possibili attività future ed un legame che si fa sempre più stretto e profondo con il nostro territorio".