La nostra provincia sulla soglia della zona 'rossa': Toti "Decideremo nelle prossime ore per l'eventuale cambio di colore"

Imperia è sulla linea di confine dei 250 casi sui 100mila residenti e, quindi, è a rischio zona rossa a prescindere dai tre giorni già calendarizzati a livello nazionale dal Governo per i giorni di Pasqua (sabato, domenica e lunedì prossimi).

La conferma è arrivata questa sera dal Presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso del classico punto serale sulla situazione Covid in Liguria. Il Governatore ha anche confermato come, tra oggi e domani i tecnici di Alisa e della Regione analizzeranno con attenzione i dati delle province di Imperia e Savona, per capire il da farsi.

I numeri degli ospedali e dei nuovi contagi sono in controtendenza tra loro e, infatti, oggi nella nostra provincia sono stazionari i ricoverati e delle terapie intensive mentre è nuovamente schizzato in alto quello dei positivi nelle ultime 24 ore. “Proprio per questo, nonostante l’imperiese (e anche Savona) sia sulla linea di confine tra l’arancione e il rosso, stiamo attendendo di capire come comportarci per le prossime ore e giornate”.

Toti ha anche confermato per domani un incontro con i Direttori Generali delle Asl di Savona e Imperia ed ha nuovamente chiesto ai liguri la massima attenzione per i prossimi giorni: “Dobbiamo essere estremamente prudenti per poi decidere il calendario delle prossime settimane, in modo da tornare alla normalità”.