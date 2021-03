Sanremo: la qualifica di operatore sociosanitario presso l’Istituto Professionale‘Ruffini-Aicardi’

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza di questo ultimo anno, l’iis “RuffiniAicardi” di Sanremo è riuscito a completare tutte le procedure burocratiche ed organizzative per dare la possibilità, su base volontaria, agli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari (ora Servizi per la Sanità e Assistenza sociale) di conseguire, contemporaneamente al Diploma , anche la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Viva soddisfazione è espressa dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Grazia Blanco: ”L’offerta formativa del nostro istituto è attenta alle aspettative di studenti e famiglie e alle opportunità del mercato del lavoro. Con questa qualifica si arricchisce il curriculum del diplomato dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari che, al termine del percorso quinquiennale, oltre a un titolo di studio che dà accesso alle università, puo’ avere anche una qualifica per orientarsi su scelte lavorative piu’ immediate. Il nostro istituto è il primo in provincia a proporre questo corso, frutto di accordi con il settore della formazione regionale e l’Asl1 imperiese”.

Riferiscono anche le professoresse Notari Francesca e Sommella Enza che seguono il progetto OSS dal punto di vista burocratico e organizzativo: ” La formazione OSS è effettuata dai ragazzi su base volontaria; il percorso si svolge nel triennio e, in base alle convenzioni stipulate, parte della preparazione teorica si consegue a scuola già nello svolgimento dei programmi delle materie professionalizzanti, mentre una parte del monte-ore prevede lezioni da parte di esperti dell’Asl e tirocinio presso le strutture ospedaliere della provincia. Gli studenti di quinta, che saranno i primi diplomati in provincia dell’Istituto Professionale Sociosanitario, dal mese di aprile svolgeranno il tirocinio presso reparti ospedalieri a Imperia e Bordighera e a settembre sosterranno l’esame per conseguire la qualifica Oss, dopo aver già sostenuto l’Esame di maturità a luglio. A ruota, seguono in questo percorso gli alunni delle quarte e delle terze che hanno fatto questa scelta. Con l’Asl 1 imperiese abbiamo instaurato una buona collaborazione che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo in sicurezza, nel rispetto dei protocolli per il Covid -19. Tra l’altro, la vicinanza della sede Asl di Bussana con la nuova sede dell’IP Sociosanitario presso il Mercato dei Fiori sarà un punto di forza per il futuro, nella prospettiva di un ritorno a maggiori attività didattiche in presenza”.