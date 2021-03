Ventimiglia: a breve sarà nuovamente in funzione la sirena sulla torre del Palazzo comunale

Questa mattina il team Piegavalvole ha consegnato al sindaco della Città di Ventimiglia Gaetano Scullino la nuova sirena che sarà posizionata nella torre del palazzo comunale di Piazza della Libertà. Si tratta di un progetto della prima Amministrazione Scullino che, grazie a Nico Martinetto e i suoi ragazzi, è stato possibile realizzare.



“Durante la guerra sentirla suonare era motivo di angoscia – spiegano dall’associazione -. In molti però ricordano ancora quando a mezzogiorno annunciava il termine del mercato annonario al dettaglio, per far posto alle numerosissime ceste di fiori, dove i floricoltori della zona esponevano la produzione in vendita. E così torna un pezzo di storia e la sirena potrebbe tornare a suonare tutti i giorni, una sola volta, alle 12.00, se la popolazione sarà d'accordo (soprattutto chi abita nelle vicinanza del palazzo comunale) stante l'inevitabile momentaneo disagio che la sirena potrebbe arrecare. Certamente sarà utilizzata come importante avviso di protezione civile, in caso di emergenze. In questo caso il suono sarà ripetitivo”.



L'avvio sarà preannunciato da una telefonata attraverso il nuovo sistema informativo per la popolazione che ha aderito al servizio gratuito ‘sindaci in contatto’. Se non lo si è ancora fatto basta una telefonata al numero 0184 716250 dal proprio cellulare o dal telefono fisso per gestire l’adesione e/o la cancellazione.