Sanremo piange la scomparsa di Maria Mancaniello in Verrando: il funerale martedì a San Siro

È mancata Maria Mancaniello in Verrando, madre di Davide Verrando, conosciuto dentista libero professionista a Sanremo e specialista ambulatoriale della Asl 1 Imperiese. Maria Mancaniello aveva 66 anni e mancherà all’affetto delle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

In tanti la ricordano, per il suo sorriso e lo sguardo amorevoli; una persona generosa e paziente, altruista e sincera. Una donna di cuore, dall’animo delicato e gentile. Per chi le vorrà porgere un ultimo saluto, il funerale si terrà martedì 30 marzo, alle 15.30, presso la concattedrale di San Siro.

Dalla famiglia: “Non fiori ma opere di bene, da devolvere alla Asl 1 imperiese attraverso l’Iban IT18W0617549091000001415490 indicando come causale, erogazione libera per emergenza Covid-19 in memoria di Maria Mancaniello in Verrando”.