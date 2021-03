L’Antitrust multa le Autostrade di 5 milioni. A ‘2 ciapetti con Federico’ l’assessore Berrino: “Una situazione vergognosa”

L’assessore regionale Gianni Berrino, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’, ha commentato la sanzione da 5 milioni di euro che l’Antitrust ha elevato nei confronti di Autostrade per l’Italia per “pratica commerciale scorretta”. Il riferimento è al mancato adeguamento dei pedaggi nei tratti oggetto di lavori e cantieri che limitano la normale percorrenza, obbligando a continui restringimenti o addirittura scambi di carreggiata.

“Uno si aspetta di entrare in autostrada e di trovare un percorso dritto senza che nessuno venga incontro – ha detto Berrino - invece ormai abbiamo continui scambi di carreggiata e lunghissimi tratti di corsia unica perennemente a contatto con auto e camion che provengono dal senso opposto. Questo elimina il concetto di autostrada, bene ha quindi fatto l’Antitrust ad elevare questa multa. Non è più tollerabile questa situazione che rappresenta una vergogna e che è anche molto pericolosa, come testimoniato dai tanti incidenti avvenuti alcuni anche mortali. Ieri sono andato a La Spezia e, tra andata e ritorno, ho contato 40 cantieri con 137 Km di percorrenza in doppio senso di marcia pari ad un quarto del viaggio”.

Quali le richieste da parte della Regione ? “Quello che io chiedo al Ministero è di vigilare per mettere un limite di cantieri massimi contemporanei ogni 100 Km – ha risposto Gianni Berrino - Mi auguro poi che il Ministero dia i soldi necessari alla Liguria per avere più treni che arrivano dal Piemonte e dalla Lombardia, soprattutto in chiave turistica”.

Guarda l'intervista integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it