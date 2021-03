Imperia: lutto nel mondo della scuola, è morta la professoressa Maria Rita Ratti. Aveva 59 anni

Lutto a Imperia per la morte della professoressa Maria Rita Ratti, insegnante di lettere al liceo Vieusseux. Aveva 59 anni.

I colleghi la ricordano come una persona molto seria, riservata ma profonda. "Ha vissuto in punta di piedi, così come se n’è andata. Si era sposata da qualche anno ed era felicissima di aver raggiunto quel traguardo. Per noi è stato veramente un dolore, anche perché è successo tutto con grande rapidità" ha dichiarato a Imperia News la collega Paola Consiglio.

A ricordarla è anche il liceo per cui lavorava: “La nostra stimata professoressa Maria Pia Ratti ci ha prematuramente lasciato, in silenzio e in punta di piedi, con quella riservatezza che ha sempre contraddistinto la sua vita. I colleghi, il personale e i suoi alunni partecipano al dolore della famiglia e, con sincero affetto, porgono accorate condoglianze”.