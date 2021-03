Nuovo focolaio di positivi al Covid-19 nella nostra provincia. In poche ore è il secondo e segue quello dei migranti ospiti del centro di accoglienza a Triora.

Si tratta di un cluster che si è verificato all'oleificio Fratelli Merano di Chiusavecchia, nell’immediato entroterra di Imperia. Ai 5 positivi che sono già in quarantena se ne aggiungono altri 8 (che operano a Lucinasco) per un totale do 13 persone contagiate.