Sanremo: per una nuova concessione il Comune chiede di ristrutturare anche in piena pandemia, la storica edicola di via Palazzo alza bandiera bianca e chiude

È arrivata ai titoli di coda l’avventura di Luigi Demarchi e Maria Grazia Cipresso, gestori dal 2004 dell’edicola di via Palazzo. Tra sette giorni, giovedì prossimo, chiuderanno la serranda per l’ultima volta. Il motivo? Le richieste da parte del Comune con il suo regolamento dei chioschi che obbliga il gestore a ristrutturare tutto per ottenere il rinnovo della concessione per 6 anni più altri 6.

Luigi e Maria Grazia vanno in pensione tra due anni e, inoltre, in piena pandemia non possono sostenere le spese di ristrutturazione. Hanno provato a spiegare la loro posizione a Palazzo Bellevue, ma non c’è stato verso. Se vuoi la nuova concessione devi ristrutturare.

L’edicola nel tunnel tra via Palazzo e piazza Cassini è lì da decenni e da 17 anni è gestita dalla coppia che ora si trova costretta ad abbandonarla. Ma ora il regolamento ineluttabile del Comune mette la parola ‘fine’ a una delle attività storiche di Sanremo. Ed è difficile che ora, con l’editoria tradizionale in piena crisi, qualcuno possa pensare a rilevarla sapendo che per poter iniziare la nuova attività sarà obbligatorio, prima, ristrutturare.

Lo stesso destino toccherà a breve anche altre due edicole: quella di corso Garibaldi e quella della Foce. La speranza è che il Comune, così come fermamente difende il proprio regolamento, altrettanto fermamente si adoperi per fare in modo che i chioschi vengano recuperati e riqualificati.