Sanremo: domenica prossima in piazza Colombo con Avis Imperia una nuova 'Giornata della donazione'

Avis Imperia organizza per domenica prossima la ‘Giornata della Donazione’ che si terrà a Sanremo in piazza Colombo, dalle 8.30 alle 12.30, ovviamente con il rispetto del distanziamento sociale.

Sarà una raccolta su appuntamento, da prendere chiamando il numero 3933678372, ma anche libera. I donatori saranno accolti da personale medico e paramedico mentre i volontari di Avis Imperia saranno a disposizione per far si che la donazione sia fatta in tutta sicurezza. Per donare bisognerà presentarsi in buona salute e muniti di mascherina.

“Siamo in un periodo molto difficile – sottolinea Avis Imperia e c'è carenza di sangue con le richieste sempre in aumento. Proprio per questo motivo è molto importante andare a donare”. L’associazione lancia anche un appello a tutti i donatori Avis che hanno contratto il Covid: “Possono andare al centro trasfusionale di Imperia, sempre a nome di Avis e donare il proprio plasma iperimmune, molto utile per la cura”.