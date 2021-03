Molini di Triora: da aprile via al servizio per chi ha bisogno di essere accompagnato fuori paese

Dal 1° aprile sarà in funzione il servizio di accompagnamento per le persone, impossibilitate a muoversi con mezzi propri, residenti nel Comune di Molini di Triora che dalle frazioni devono recarsi altrove per sbrigare faccende (spesa, accedere agli uffici comunali, postali e cure mediche).

Ogni martedì mattina sarà possibile essere accompagnati anche in altre località della Provincia di Imperia per esigenze di burocratiche o sanitarie, mentre il venerdì mattina il servizio sarà limitato per commissioni da svolgere nel territorio Comunale di Molini di Triora. Il servizio è stato reso possibile da un progetto redatto dal Sottoscritto e dall’Assessore Alessandra Balbo, finanziato dall’Ambito Sociale di Taggia – Valle Argentina e grazie alla Croce Verde di Taggia che ha messo a disposizione di questo progetto sia mezzi che volontari.

Le persone che vorranno avvalersi del servizio dovranno prenotare telefonicamente in Comune entro le 12 del giorno precedente in cui si intende fruire del servizio. "Si spera con questo servizio - evidenzia l'Amministrazione comunale - di favorire ed incentivare la residenzialità anche nelle località più disagiate del territorio comunale e far in modo che le persone anziane e/o disagiate si sentano meno sole e più protette, ci auguriamo pure che il servizio venga utilizzato in modo responsabile e convinto dalla popolazione.