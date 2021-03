Sanremo: buco da 5 milioni nelle casse del Comune, Lombardi “Quadro non confortante, restiamo contrari alla svendita di immobili per far quadrare i conti”

Il buco da 5 milioni nelle casse del Comune di Sanremo provocato dall’anno dell’emergenza covid continua a far discutere nel mondo politico locale.



“Al momento non abbiamo ancora visto il bilancio preventivo previsionale, ma se i conti sono quelli non è un quadro confortante - commenta il consigliere comunale Luca Lombardi (FdI) - dovrebbe confortarci un intervento da parte dello Stato, già lo scorso anno ci si aspettava che intervenissero in maniera efficace specie nelle città che hanno un Casinò. Impensabile che non ci si renda conto che abbiano avuto delle perdite. Stesso discorso vale per l’introito dei parcheggi, nei tre mesi di lockdown gli incassi sono mancati. In queste condizioni è impossibile che lo Stato non intervenga. Alcune forze politiche che sono in consiglio comunale a Sanremo dovrebbero stimolare i loro rappresentanti a Roma. Serve un fondo di compensazione per il Comune con mancate entrate causa covid, in particolar modo le tre città con i Casinò che hanno dovuto rinunciare a normali entrate provenienti dal gioco considerando anche il mancato introito per l'indotto attorno alla casa da gioco come ristoranti e alberghi”.

Nota positiva: il Festival di Sanremo e la promozione sui media grazie agli eventi. “Menomale che abbiamo fatto il festival e che abbiamo salvato la convenzione con la Rai - dichiara Luca Lombardi - siamo la città che ha avuto più pubblicità di tutte grazie al Festival e alla Milano-Sanremo, l’unica che ci si avvicina è Cortina”.

In conclusione Lombardi tiene a precisare la posizione del gruppo consiliare sui possibili rimedi al buco provocato dall’emergenza covid: “Restiamo contrari a vendite di mobili per far quadrare i conti”.