Saltate le trattative nazionali: domani sciopero del trasporto pubblico locale anche nella nostra provincia

Sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale nella giornata di domani. I lavoratori incroceranno le braccia per dire basta ai continui slittamenti del contratto ormai scaduto a dicembre 2017.

A dicembre scorso erano stati stabiliti alcuni impegni: una tantum e aumenti salariali, ma nell'incontro odierno con le associazioni datoriali non è stato raggiunto nessun risultato concreto. Per questo motivo le organizzazioni sindacali sono state costrette a proclamare nuovamente una giornata di sciopero.

Nella nostra provincia sciopererà tutto il personale di turno: dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Il personale su turno intermedio sciopererà per tutta la giornata mentre ci sarà del personale esentato, come da accordi aziendali vigenti.

Secondo i sindacati le aziende “Hanno nuovamente rappresentato la loro sterile ed offensiva proposta, continuando a mantenere inalterata l’irricevibile posizione, già sostenuta nel corso dell’incontro del 23 marzo rendendosi, pertanto, solo a parole disponibili a prevedere un’adeguata copertura economica per il triennio contrattuale 2018-2019-2020. Sono tornate indietro, in modo scorretto, rispetto alle precedenti posizioni anche sul metodo di confronto, dichiarando di non essere più disponibili a prevedere, preliminarmente la copertura economica del triennio pregresso e solo successivamente ad avviare il confronto per il rinnovo del CCNL. Hanno provato ad inserire, ripetutamente, all’interno della discussione, argomentazioni inopportune e fuorvianti, finalizzate solo a far fallire la trattativa”.

“Risulta alquanto intollerabile – proseguono i sindacati - vedersi rappresentare, nel concreto, dalle Associazioni Datoriali posizioni di totale chiusura rispetto alle proposte avanzate da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna senza peraltro tenere assolutamente in considerazione gli ulteriori sostegni economici, pari a 800 milioni, in favore dei bilanci delle aziende. La dedizione al lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori non deve essere usata e strumentalizzata dai rappresentanti delle aziende del Trasporto Pubblico Locale per aumentare gli utili di bilancio. Alle rappresentanze aziendali consiglieremmo comportamenti meno provocatori ed offensivi che favoriscano la contrattazione, analogamente ai settori ferroviario, marittimo, portuale, metalmeccanico etc. per riconoscere agli Autoferrotranvieri-Internavigatori quanto oggi viene a loro negato, ovvero il sacrosanto diritto al rinnovo del contratto nazionale”.