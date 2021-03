Migranti a Ventimiglia: il presidente della commissione Affari Costituzionali scrive al sindaco Scullino “In arrivo 700 mila euro”

“Grazie a un mio emendamento alla legge di bilancio, sono stati stanziati 5 milioni di euro per i comuni più coinvolti dalla gestione dei flussi migratori. Oggi con l’intesa della Conferenza Stato-Città, dopo il gran lavoro del Viminale, registriamo il primo via libera al riparto tra 48 comuni. Ventimiglia riceverà circa 700mila euro”. lo annuncia Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, che ha scritto una lettera al sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.

Nella lettera Brescia ha scritto a Scullino: “Con questo stanziamento intendiamo riconoscere l’impegno e gli sforzi fatti dai comuni come il suo. Valuteremo insieme questa misura e decideremo se renderla un contributo strutturale a fronte di un fenomeno altrettanto strutturale come l'immigrazione”. Ventimiglia è tra i 12 comuni di frontiera terrestre destinatari in totale di 2,3 milioni di euro.

"I 5 milioni a bilancio per l'anno in corso riconosciuti a 48 comuni interessati sono frutto di due emendamenti (uno del sottoscritto e uno del collega Brescia del M5S) - evidenzia il Deputato ventimigliese Flavio Di Muro - poi assorbiti in un unico articolo approvato all'unanimità da tutte le forze politiche. Si tratta di un decisivo passo avanti in una battaglia parlamentare che per primo, con i colleghi deputati della Lega, ho portato avanti nelle sedi competenti affinché i comuni di frontiera, i più esposti a fronteggiare la gestione dei flussi migratori, fossero adeguatamente sostenuti dallo Stato centrale. Domani stesso incontrerò il Sindaco di Ventimiglia per discutere con lui sull'utilizzo efficace di queste risorse che saranno certamente di aiuto all'amministrazione comunale per calmierare i disagi provocati in città e nelle sue frazioni dalla presenza disorganizzata di numerosi migranti".