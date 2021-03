Dosi residue dei vaccini nella nostra provincia: le nuove precisazioni dell'Asl 1 per evitare gli sprechi

Interviene l'Asl 1 Imperiese dopo le indicazioni per l'utilizzo delle dosi residue di vaccino, ovvero tutte quelle disponibili se la persona chiamata a vaccinarsi non si presenta, come è capitato in alcuni casi, soprattutto con AstraZeneca, all'appuntamento prefissato.

In modo da evitare sprechi di dose e in attesa di indicazioni da parte di Regione Liguria, l’indicazione di Asl 1 è quella di:

- nella seconda parte della seduta vaccinale preparare il numero di dosi/siringa tenendo presente il numero di utenti presenti;

- in caso di dosi avanzate (ad esempio utenti che non si presentano, utenti che dopo il check non possono procedere alla vaccinazione, inoculazione in intramuscolo interrotta per contaminazione ematica) procedere a reclutare ulteriori cittadini attraverso le liste trasmesse dall’azienda ai referenti infermieristici e le liste dei prenotati nelle categorie prioritarie.

Lo scopo, indicato anche dal commissario straordinario per l'emergenza covid nominato dal governo, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è far sì che nessuna delle dosi dei vaccini disponibili in Italia vada sprecata, in quanto sono difficili le modalità di conservazione.