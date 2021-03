Ventimiglia: domenica prossima i 'parmureli' della Croce Verde Intemelia sui sagrati delle chiese frontalieri

Domenica delle palme e beneficenza a favore della Croce Verde Intemelia. Domenica prossima i volontari della pubblica assistenza ventimigliese saranno sui sagrati delle chiese della città di confine, dalle 7 alle 13.

Saranno di fronte alla Cattedrale della città alta, a Sant'Agostino, a San Nicola da Tolentino e a San Secondo. I volontari offriranno, per tutte le funzioni mattutine, il ‘parmurelu’ per commemorare l'entrata di Gesù a Gerusalemme e in omaggio anche il calendario 2021 della associazione di volontariato.