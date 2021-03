Festa abusiva in spiaggia a Sanremo: no mask e assembramenti, denunciate 20 persone

Sono una ventina le persone denunciate per la festa abusiva tenutasi ieri nel dehor sulla spiaggia di una discoteca, alla Foce di Sanremo. Secondo quanto appurato dalla Polizia, il gruppo formato da persone tra i 40 a 50 anni, provenienti da Sanremo e da diversi comuni dell’imperiese ma anche da paesi stranieri (Germania, Francia, Olanda), si era introdotto abusivamente nello spazio del locale, all’insaputa della proprietà, totalmente estranea ai fatti.



Nessuna mascherina indossata e assembramenti, hanno fatto emergere un quadro grave, agli occhi della pattuglia del commissariato e dei Carabinieri, intervenuti in ausilio. La denuncia di quanto si stava consumando sulla spiaggia è arrivata dai numerosi passanti. La festa era perfettamente organizzata con tanto di cibo e bevande ma anche con casse, amplificatori e strumenti musicali. Una vera e propria discoteca abusiva, contro ogni misura anti Covid prevista a livello nazionale.



Tutti i presenti sono stati identificati e contravvenzionati per multiple violazioni relative al DPCM in vigore, in particolare per il mancato uso dei dispositivi di protezione e del distanziamento interpersonale nonché per violazione del divieto di spostamento tra comuni. Inoltre, sono stati tutti segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici, avendo occupato arbitrariamente un edificio altrui senza il consenso del proprietario.