Imperia: il Comitato di San Giovanni sostiene la LILT con la vendita del libro "1981-2020 quarant'anni di storia"

Il Comitato san Giovanni di Imperia vuole essere al fianco della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori), in occasione della campagna di sensibilizzazione in corso proprio questa settimana e finalizzata alla diffusione di una prevenzione sempre più attenta ed efficace per sconfiggere questo terribile male. Per farlo il Comitato imperiese ricorda che parte del ricavato del volume "1981-2020 quarant'anni di storia" sarà destinato a sostenere la benemerita attività svolta dalla sezione di Sanremo-Imperia della LILT.

Questa importante iniziativa si rinnova da tanti anni. Il volume è dedicato al Comitato San Giovanni e alla locale Accademia dello Stoccafisso. "Già a fine del 2020 è stato erogato un piccolo, ma importante contributo finanziario, nella speranza che si possa, quanto prima, provvedere a perfezionare una ulteriore erogazione" - spiegano dal Comitato.

"Il volume, che porta la firma di Mirco Marvaldi, è reperibile presso la Libreria Ragazzi di via Amedola, presso l'Edicola di piazza Dante e presso la Libreria Ubik di via Don Abbo il Santo civico 5, tutti ad Imperia. - aggiungono - Attraverso la piacevole lettura di questo racconto che attraverso la storia di 40 anni della comunità imperiese, ci riporta indietro di qualche anno con immagini, ricordi, testimonianze ed eventi che con il tempo rischierebbero di scomparire dalla nostra memoria, possiamo essere protagonisti di una sinergia di collaborazione, oggi quanto mai necessaria e richiesta da tutta la comunità".